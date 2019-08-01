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01 серпня 2019, четвер, 23:01 71
Політика 2019-08-02T00:15:01+03:00
Українські Новини
Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку

Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку

Андрій Богдан
Андрій Богдан

Глава Офісу президента України Голова Андрій Богдан, який сьогодні написав заяву про звільнення за власним бажанням, опублікував на своїй сторінці в Facebook жартівливий пост, героєм якого став мер Києва Віталій Кличко.

Так, на сторінці Богдана з'явилося фото Віталія Кличка з підписом:

"Бл*дь, скажіть вже хто-небудь, він Андрій або Богдан", - написано на картинці.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, Богдан написав заяву про звільнення з займаної посади з "моменту виникнення бажання".

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський призначив главою Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана. У 2010-2014 році Богдан обіймав посаду уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова.

Однак Богдан вважає, що законодавство і в тому числі і закон "Про очищення влади" (люстрацію) дозволяє йому займати посаду глави АП.

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