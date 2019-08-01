Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку

Глава Офісу президента України Голова Андрій Богдан, який сьогодні написав заяву про звільнення за власним бажанням, опублікував на своїй сторінці в Facebook жартівливий пост, героєм якого став мер Києва Віталій Кличко.\r\nТак, на сторінці Богдана з'явилося фото Віталія Кличка з підписом:\r\n"Бл*дь, скажіть вже хто-небудь, він Андрій або Богдан", - написано на картинці.\r\n\r\nНагадаємо, сьогодні, 1 серпня, Богдан написав заяву про звільнення з займаної посади з "моменту виникнення бажання".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський призначив главою Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана. У 2010-2014 році Богдан обіймав посаду уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова.\r\nОднак Богдан вважає, що законодавство і в тому числі і закон "Про очищення влади" (люстрацію) дозволяє йому займати посаду глави АП.