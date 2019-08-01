У Європейської федерації журналістів засудили штурм радикальними націоналістами прес-конференції в Києві

30 липня близько десятка чоловіків, одягнених у футболки з написом "Традиція і порядок", увірвалися в прес-центр інформаційного агентства "Укрінформ" у Києві під час прес-конференції кандидатів у депутати. Європейська федерація журналістів (EFJ) приєднується до свого члена Національного союзу журналістів України (NUJU) в засудженні інциденту, повідомляється на сайті EFJ.

Увійшовши в будинок, група зламала двері в прес-зал і пошкодила обладнання та меблі. Група почала тиснути і бити співробітників Укрінформу. Також вони також закидали яйцями і облили водою незалежного кандидата від міста Покровськ на сході України - Андрія Аксьонова. Вони звинуватили політика в симпатіях до Москви і сепаратизмі. Інший кандидат, Сергій Коршуков з партії "Європейська солідарність", не піддався нападу. В ході прес-конференції обидва кандидати говорили про нібито мали місце фальсифікації на недавніх парламентських виборах.

Постраждали два працівники ЗМІ технічного відділу "Укрінформу" та керівник прес-центру. Один з них отримав травму ока і декілька ударів. Весь інцидент транслювався в прямому ефірі на Youtube-каналі "Укрінформу". Двоє нападників були доставлені у відділ поліції для допиту. Київська міліція порушила кримінальну справу щодо інциденту. Організація "Традиція і порядок"класифікується Human Rights Watch як "радикально - націоналістична" і відома нападами на українських циган, ЛГБТ і правозахисників.

Свою солідарність з колегами з "Укрінформу" висловив президент НСЖУ Сергій Томіленко. "Ми закликаємо правоохоронців провести професійне розслідування, встановити особи нападників і передбачити суворе покарання за перешкоджання журналістській діяльності та за побиття працівників ЗМІ", - вимагає він.

Європейський суд з прав людини висловив стурбованість у зв'язку з цим насильницьким нападом: "журналісти повинні мати право бути присутніми на прес-конференції в спокійній обстановці, без будь-якого втручання або загрози насильства. Це напад являє собою кричуще порушення свободи вираження думок і свободи друку",- заявляє Рікардо Гутьєррес, генеральний секретар EFJ.

Як повідомлялося, під час прес-конференції в Укрінформі 30 липня, на якій кандидати в депутати по округу №50 зібралися розповісти про ймовірну фальсифікацію на виборах, молоді у футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою й закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова. Вони вибили вхідні двері в зал і пошкодили майно агентства: зламали стоїть акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі, забруднили стіни, стільці, центральний банер.

Раніше повідомлялося, що поліція майже добу не може відкрити справу за фактом нападу на "Укрінформ".

Погромники "Укрінформу" можуть отримати до 4 років в'язниці.