Полиция почти сутки не может открыть дело по факту нападения на Укринформ

Самовыдвиженца Андрея Аксенова молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Самовыдвиженца Андрея Аксенова молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Столичная полиция до сих пор не открыла уголовное производство по факту нападения мужчин в футболках "Традиция и порядок" на помещение Укринформа, произошедшего во вторник.

Об этом в комментарии агенству "Укринформ" сообщил следователь Шевченковского управления полиции города Киева Василий Зарубенко.

"На лиц, которые были задержаны, составили админпротокол за мелкое хулиганство. Материалы (относительно инцидента - ред.) Сейчас у начальника райуправления на росписи", - сказал он, пояснив, что предусмотрены 24 часа на открытие уголовного производства.



Во вторник в одном из залов пресс-центра агенства во время пресс-конфернции, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах, молодые люди в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова.



Мужчины во время пресс-конференции ворвались в помещение, выбили дверь и повредили техническое оборудование пресс-центра.



Отмечается, что пресзала не будет работать до восстановления поврежденного оборудования и проведение ремонта.

Также пострадали трое сотрудников Укринформа, которых избили нападающие. Один из пострадавших - участник боевых действий в Донбассе.

На место происшествия вызвали полицию. Двух активистов-участников происшествия полиция забрала к Шевченковскому райуправлению милиции Киева для установления личности.



Как сообщали Українські Новини, 30 июля на здание Укринформа напали неизвестные, пострадали три журналиста.