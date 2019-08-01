ДБР викликала на допит екс-міністра внутрішніх справ Могильова у справі про анексію Криму

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит колишнього міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова у справі про анексію Криму.\r\nПро це Могильов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Інформую. У понеділок запросили в ДБР дати свідчення за моєю заявою у справі анексії Криму", - написав Могильов.\r\nВін також повідомив, що в ДБР відкрили кримінальне провадження. \r\nМогильов також наголосив, що вважає злочином не тільки дію, а й бездіяльність перших осіб України в період анексії півострова.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Росію зобов'язали заплатити українці за анексію Криму.\r\nТакож в ЄС затвердили продовження санкцій проти Росії через анексію Криму.