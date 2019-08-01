ДБР викликала на допит екс-міністра внутрішніх справ Могильова у справі про анексію Криму

Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит колишнього міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова у справі про анексію Криму.

Про це Могильов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Інформую. У понеділок запросили в ДБР дати свідчення за моєю заявою у справі анексії Криму", - написав Могильов.

Він також повідомив, що в ДБР відкрили кримінальне провадження.

Могильов також наголосив, що вважає злочином не тільки дію, а й бездіяльність перших осіб України в період анексії півострова.

Як повідомляли Українські Новини, Росію зобов'язали заплатити українці за анексію Криму.

Також в ЄС затвердили продовження санкцій проти Росії через анексію Криму.