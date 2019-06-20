ЕС продлил "крымские" санкции против России

Совет Европейского Союза продлил санкции против России за аннексию Крыма до июня 2020 года.

Об этом представитель Украины в ЕС, посол в Бельгии Николай Точицкий написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Приветствую Решение @EUCouncil о продлении "крымских" санкций до июня 2020 г. Недавние "приговоры" российских судов по делам крымских татар показали, что оккупированный Крым стал "серой зоной", где не действуют гарантии прав человека", - написал он.

Точицкий добавил, что усиление международного давления на Россию является ключевым для деоккупации Крыма.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщил об одобрении постпредами стран ЕС продления санкций в отношении России из-за незаконной аннексии Крыма до 23 июня 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Украина считает незаконным осуждение 5 украинцев крымскотатарского происхождения Тимура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова к 12-17 годам тюрьмы Северо–Кавказким окружным военным судом России по сфабрикованным обвинениям в деятельности террористической организации по "симферопольскому делу Хизб ут-Тахрир".

Послы стран Евросоюза в среду, 12 июня, утвердили продление крымских санкций против России.

С июня 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.