ЕС продлил "крымские" санкции против России

Совет Европейского Союза продлил санкции против России за аннексию Крыма до июня 2020 года.\r\nОб этом представитель Украины в ЕС, посол в Бельгии Николай Точицкий написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Приветствую Решение @EUCouncil о продлении "крымских" санкций до июня 2020 г. Недавние "приговоры" российских судов по делам крымских татар показали, что оккупированный Крым стал "серой зоной", где не действуют гарантии прав человека", - написал он.\r\nТочицкий добавил, что усиление международного давления на Россию является ключевым для деоккупации Крыма.\r\nРанее ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщил об одобрении постпредами стран ЕС продления санкций в отношении России из-за незаконной аннексии Крыма до 23 июня 2020 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина считает незаконным осуждение 5 украинцев крымскотатарского происхождения Тимура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова к 12-17 годам тюрьмы Северо–Кавказким окружным военным судом России по сфабрикованным обвинениям в деятельности террористической организации по "симферопольскому делу Хизб ут-Тахрир".\r\nПослы стран Евросоюза в среду, 12 июня, утвердили продление крымских санкций против России.\r\nС июня 2014 года Совет ЕС принял ограничительные меры в качестве реакции на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.