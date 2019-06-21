Россию обязали заплатить украинке за аннексию Крыма

Более одного миллиона гривен получит украинская журналистка и общественная активистка Анна Андриевская по решению Соломенского районного суда города Киева по программе объединения "Сила Права".

Об этом сообщается на сайте объединения. "Команда Силы Права в Соломенском районном суде города Киева помогла журналистке Анне Андриевской получить решение о взыскании с РФ в ее пользу компенсации за моральный ущерб в размере 1 043 778, 47 грн (один миллион сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь гривен 47 копеек)", – говорится в сообщении. Объединение "Сила права" подчеркивает, что каждый гражданин Украины пострадал из-за агрессии Российской Федерации против Украины и имеет право на компенсацию. На сайте объединения сообщается, что для обеспечения выплат по таким искам уже арестовано более 3,5 миллиардов долларов, которые принадлежат Российской Федерации.

Напомним, ранее стало известно о том, что "Сила права" Андрея Сенченко планирует объединиться на парламентских выборах с общественным движением "Спільна справа", которое возглавляет Александр Данилюк. Цель объединения - формирование коалиции вокруг 5 принципов среди которых недопустимость капитуляции и российского реванша, готовящихся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.