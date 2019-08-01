Волкер розповів, що не бачить у Росії планів звільнити українських моряків

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Росія не подавала ніяких ознак того, що планує звільнити захоплених українських моряків. Про це він заявив в інтерв'ю "Тижню".

"Дуже шкода, але Росія не подавала ніяких ознак того, що вона планує звільнити моряків, яких вона атакувала і захопила в міжнародних водах. Все це абсолютно незаконно, і міжнародний суд прийняв відповідне рішення проти РФ. Проте українців продовжують утримувати. І поводяться з ними без жодної поваги, як це має бути з військовими іншої країни. Їх судять у російському цивільному кримінальному суді, що абсолютно неприйнятно", — сказав він.

За словами Волкера, Москва знову затягує судовий процес, щоб утримувати їх і далі.

"Спочатку розгляд повинно було початися в квітні, потім був липень, а тепер вже жовтень. Це неприпустимо. І це дійсно втрачена можливість для Росії, так як можна було наростити динаміку в питанні обміну полоненими і встановлення миру. Вони не скористалися цим шансом, зате й далі ставляться до морякам до заручників", — сказав спецпредставник.

Як повідомляли Українські Новини, суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.

Раніше ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.