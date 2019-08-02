"Укрзалізниця" нагадала, як повернути квитки online

Повернення залізничного квитка, у разі якщо змінилися плани, як прийнято вважати - справа пов'язана з великим стресом і супутніми проблемами з касирами або інтернет-сайтом. "Укрзалізниця" вирішила нагадати основні правила поверння сторінці у Facebook, повідомляють Українські Новини.

Якщо пасажир вирішив відмовитися від поїздки по кожній з власних причин, йому:

Повертають гроші в повному обсязі в тому випадку, якщо повернення проводиться не менше ніж за добу до відправлення поїзда. Якщо пасажир вирішив повернути не використані квитки в періоді від 24 до 9 годин до відправлення поїзда, то йому повертають повну вартість квитка, плюс 50 відсотків вартості плацкарти. Якщо повернення здійснюється менш ніж за 9 годин до відправлення поїзда, пасажиру повертається повна вартість квитка, окрім вартості плацкарти.

У разі якщо пасажир не встиг на поїзд, або не захотів їхати, але не встиг до його відправлення, то йому буде повернено 10 відсотків від повної вартості квитка і плацкарти. За умови, що повернення буде проведено протягом однієї години після відправлення поїзда.

Якщо пасажир вирішив провести повернення квитків, не пізніше ніж через годину після відправлення поїзда, повернення квитків не проводиться.

Повертаючи квитки, слід пам'ятати, що у всіх випадках, крім провини перевізника, будуть зняті комісійні збори та всі інші, які беруть участь в операції оформлення.

У тому випадку, якщо поїздка не вдалася з вини перевізника, гроші за квиток повинні бути повернуті в повному обсязі.

Якщо ж пасажир розраховувався безготівковим розрахунком, то до відправлення поїзда він самостійно оформляє повернення через встановлені на квитку канали. У разі якщо повернення здійснюється після відправки, але не пізніше ніж через одну годину, пасажиру необхідно звернутися в касу на пункті відправлення. Всі гроші будуть повертатися на картку клієнту.

У разі якщо квиток, який необхідно повернути, є тільки на електронному носії, до оформлення повернення його необхідно роздрукувати.

Гроші за повернення квитка, який був оформлений безготівковим розрахунком, повинні будуть повернуті на рахунок клієнта протягом 30 календарних днів.

Як бачимо на папері, так і на практиці, все має бути дуже просто і прозоро. Головне, при поверненні завжди враховувати сервісний збір.

Правила повернення квитків. Фото: facebook.com/Укрзализныця

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" почала продавати квитки на деякі напрямки за 60 днів, , а також перевозити поштові відправлення.

Раніше "Укрзалізниця" виділила півтора мільйона гривень на рушники та вишиванки.