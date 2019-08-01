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01 серпня 2019, четвер, 17:04 8
Фінанси 2019-08-01T17:30:02+03:00
Українські Новини
В 1-му півріччі банки спрацювали з рекордним прибутком

В 1-му півріччі банки спрацювали з рекордним прибутком

У червні платоспроможні банки отримали 7,6 млрд гривень чистого прибутку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В I півріччі 2019 платоспроможні банки отримали 31 млрд гривень чистого прибутку.

За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 8,3 млрд гривень.

загалом доходи банків за шість місяців поточного року зросли на 31% - до 121 млрд гривень, витрати - на 7% до 90 млрд гривень.

Істотне зростання прибутковості банківської системи в I півріччі 2019 став можливим завдяки зростанню чистих процентних та комісійних доходів банків на 20% до 39,3 млрд гривень і 17% до 20,8 млрд гривень відповідно.

Висока динаміка зростання процентних доходів обумовлена наступними факторами: високий спред між процентними ставками за активами та зобов'язаннями банків в роздрібному сегменті і значний попит на роздрібні кредити.

Зростання комісійного доходу обумовлено збільшенням обсягів безготівкових платежів, а також стрімким розвитком споживчого кредитування, яке генерує значні комісії.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році платоспроможні банки отримали 21,7 млрд гривень чистого прибутку.

За підсумками 2017 року збитковими були 19 з 82 діючих на той момент банків.

Нерезиденти 1 серпня купили облігацій внутрішньої державної позики на 12,65 млрд гривень і збільшили портфель до рекордних 86,4 млрд гривень.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в липні збільшився в 3,8 рази з 12,958 млрд гривень (на 1 липня) до 48,968 млрд гривень (на 1 серпня).

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