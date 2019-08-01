НАБУ обшукує офіс і будинки співробітників "Украероруху"

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в офісі Державного підприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух").

Про це сказано в повідомленні "Украероруху", передають Українські Новини.

"Сьогодні в нашому головному офісі проводять обшук детективи НАБУ на підставі постанови Солом'янського районного суду м.Києва в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального Кодексу України", - сказано в ньому.

Зі слів керівника підприємства Олександра Доценка, зі свого боку "Украерорух" співпрацює з співробітниками НАБУ і готовий всіляко сприяти проведенню необхідних заходів для можливості повернення втрачених коштів із "Платинум Банку".

(новина доповнена повідомленням НАБУ)

Згідно з повідомленням НАБУ, обшуки здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). При цьому обшуки проходять також за місцем проживання посадових осіб "Украероруху".

Відзначається, що слідча дія санкціонована і здійснюється в рамках розслідування можливих зловживань посадовими особами "Украероруху", які розмістили понад 400 млн гривень держпідприємства на рахунках ПАТ "Платинум Банк".

Нагадується, що після віднесення ПАТ "Платинум Банк" Нацбанком до категорії неплатоспроможних, із січня 2017 року проводяться слідчі дії у кримінальних провадженнях щодо взаємовідносин "Украероруху" та зазначеного банку, де було розміщено частину коштів підприємства в період керівництва "Украерорухом" Дмитром Бабейчука.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 році "Украерорух" відмовився платити Бєлавіа за скандальне повернення літака.

Також НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Тим часом Рябошапка вважає, що НАБУ і САП стали працювати краще.