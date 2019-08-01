У Києві відкрили станцію "Театральна" після перевірки повідомлення про мінування

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Театральна" через повідомлення про мінування.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"Увага! Станція "Театральна" + пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в ньому.

Проводиться перевірка.

(новина доповнена подробицями)



Як говориться в повідомленні КП, станцію "Театральна" і пересадку відкрито на вхід і вихід. Перевірка закінчена, вибухонебезпечних предметів не виявлено.



Неправдиве повідомлення про мінування надійшло близько 12:30.



Як повідомляли Українські Новини, 17 липня Київський метрополітен закривав станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через падіння пасажира на рейки.



Також 17 липня в Києві закривали станцію "Палац Спорту" на вхід і вихід та пересадку на станцію "Площа Льва Толстого" через анонімне повідомлення про мінування.

Раніше, 12 липня, у Києві в годину пік на 1,5 години закривали 5 станцій метро через падіння пасажира на рейки.



Також на станції метро "Лівобережна" на рейки впав чоловік в березні.



У січні на станції метро "Палац Спорту" п'яний чоловік впав під поїзд. Чоловік лишився живий, про те, чи є у чоловіка будь-які травми, в повідомленні не говориться.