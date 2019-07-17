В Киеве станцию "Дворец Спорта" и переход на "Льва Толстого" временно закрыли

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Дворец Спорта" на вход и выход и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого" из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Станция "Дворец спорта"+ пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого" закрыта на вход и выход", - говорится в нем.

Киевский метрополитен приносит извинения за неудобства.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Киевский метрополитен закрывал станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за падения пассажира на рельсы.

Ранее, 12 июля, в Киеве также в час пик на 1,5 часа закрывали 5 станций метро из-за падения пассажира на рельсы, также на станции метро "Левобережная" на рельсы упал человек в марте.

Также в январе на станции метро "Дворце Спорта" пьяный мужчина упал под поезд. Мужчина остался жив, однако о том, есть ли у мужчины какие-либо травмы, в сообщении не говорится.