Берег Азовського моря встелений мертвими медузами: у мережі з'явилися фото

На березі Азовського моря з'явилася велика кількість мертвих медуз. Про це на своїй сторінці в Facebook пише юрист Богдана Чернявська, яка відпочиває в Херсонській області. "Як ви розумієте, це не нормально для Азовського моря. Такого ніколи не було. Причиною всього цього є будівництво Керченського мосту, викиди, глобальне потепління також має вплив... Пам'ятайте, цю планету ми орендуємо у своїх дітей", - написала вона.\r\nНа фото і відео можна побачити, що на берег винесло велику кількість мертвих медуз-корнерот. Чернявська зазначає, що пляж закрили через небезпеку для здоров'я.\r\nФото: Facebook\/Bogdana Cherniavskaya\r\nФото: Facebook\/Bogdana Cherniavskaya\r\nЦим фото поділилася користувачка, яка також відпочиває в Херсонській області.\r\nМасове вимирання медуз. Фото: Facebook\/Alla Kovalchuk\r\nНагадаємо, раніше на Одеському пляжі відпочиваючі помітили отруйних скатів-хвостоколів. Тварини плавали біля берега "Дельфін".Також недалеко від узбережжя в Великобританії дайвери помітили 1,5-метрову медузу.\r\n