Берег Азовського моря встелений мертвими медузами: у мережі з'явилися фото

На березі Азовського моря з'явилася велика кількість мертвих медуз. Про це на своїй сторінці в Facebook пише юрист Богдана Чернявська, яка відпочиває в Херсонській області.

"Як ви розумієте, це не нормально для Азовського моря. Такого ніколи не було. Причиною всього цього є будівництво Керченського мосту, викиди, глобальне потепління також має вплив... Пам'ятайте, цю планету ми орендуємо у своїх дітей", - написала вона.

На фото і відео можна побачити, що на берег винесло велику кількість мертвих медуз-корнерот. Чернявська зазначає, що пляж закрили через небезпеку для здоров'я.

Фото: Facebook/Bogdana Cherniavskaya

Фото: Facebook/Bogdana Cherniavskaya

Цим фото поділилася користувачка, яка також відпочиває в Херсонській області.

Масове вимирання медуз. Фото: Facebook/Alla Kovalchuk

Нагадаємо, раніше на Одеському пляжі відпочиваючі помітили отруйних скатів-хвостоколів. Тварини плавали біля берега "Дельфін".



Також недалеко від узбережжя в Великобританії дайвери помітили 1,5-метрову медузу.