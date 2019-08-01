підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 серпня 2019, четвер, 14:43 17
Суспільство 2019-08-01T15:15:01+03:00
Українські Новини
Берег Азовського моря встелений мертвими медузами: у мережі з'явилися фото

Берег Азовського моря встелений мертвими медузами: у мережі з'явилися фото

Мертві медузи. Фото: Facebook/Bogdana Cherniavskaya
Мертві медузи. Фото: Facebook/Bogdana Cherniavskaya

На березі Азовського моря з'явилася велика кількість мертвих медуз. Про це на своїй сторінці в Facebook пише юрист Богдана Чернявська, яка відпочиває в Херсонській області.

"Як ви розумієте, це не нормально для Азовського моря. Такого ніколи не було. Причиною всього цього є будівництво Керченського мосту, викиди, глобальне потепління також має вплив... Пам'ятайте, цю планету ми орендуємо у своїх дітей", - написала вона.

На фото і відео можна побачити, що на берег винесло велику кількість мертвих медуз-корнерот. Чернявська зазначає, що пляж закрили через небезпеку для здоров'я.

Фото: Facebook/Bogdana CherniavskayaФото: Facebook/Bogdana Cherniavskaya

Фото: Facebook/Bogdana CherniavskayaФото: Facebook/Bogdana Cherniavskaya

Цим фото поділилася користувачка, яка також відпочиває в Херсонській області.

Масове вимирання медуз. Фото: Facebook/Alla KovalchukМасове вимирання медуз. Фото: Facebook/Alla Kovalchuk

Нагадаємо, раніше на Одеському пляжі відпочиваючі помітили отруйних скатів-хвостоколів. Тварини плавали біля берега "Дельфін".

Також недалеко від узбережжя в Великобританії дайвери помітили 1,5-метрову медузу.

 

Більше новин про: Азовське море Мертві медузи

Архів
Новини
"Гарантований покупець" звернувся до ДБР, щоб врятувати "зелену" енергетику від фінансового колапсу 15:15
НАБУ обшукує офіс і будинки співробітників "Украероруху" 15:06 Доповнено
"Укрбургаз" отримав дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки та відновив роботу 14:55
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
ДТП у Києві. Фото: Інформатор
У центрі Києва Renault врізався в дерево: співробітник держохорони помер за кермом 14:45
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
Це як?! Може, Конституцією передбачено? – у журналістів викликала подив ініціатива Богдана за відставку Кличка 17:30
більше новин
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok