В Великобритании недалеко от побережья была замечена 1,5 метровая медуза

Дайверы заметили медузу у побережья Корнуолла. Они оставались рядом с гигантским животным в течение часа, прежде чем оно уплыло. Об этом сообщает The Guardian.

Тысячи морских жителей каждый год стекаются через Атлантический океан в теплые прибрежные воды на западе Великобритании и часто встречаются на пляжах в мае и июне.

Из-за позднего лета таких медуз замечали на юго-западе Англии, в Южном Уэльсе и в других местах.



Дайверы сказали, что они не были удивлены поведением животного.



"У него очень слабый укус и он не представляет угрозы для людей - некоторые люди даже не чувствуют этого. Многие люди сразу будут обеспокоены, но это не опасно. Это величественное существо", - сказал один из дайверов.



Доктор Мишель Кирнан из Морской биологической ассоциации в Плимуте сказала, что мало что известно о образе жизни бочковых медуз, в том числе и то, где они живут.



Бочковые медузы являются излюбленной добычей черепах, а также других морских жителей.

В 2015 году были замечены стаи бочковых медуз, у каждого из которых по восемь волнистых щупалец, скользящих по морю у побережья Корнуолла. Животных, по прозвищу "Медузы с крышкой мусорного ящика" из-за их формы и размера, привлекают на берег планктонные цветы.







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