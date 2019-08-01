Залишок коштів у держскарбниці різко збільшився до рекордних 49 млрд

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в липні збільшився в 3,8 рази з 12,958 млрд гривень (на 1 липня) до 48,968 млрд гривень (на 1 серпня).

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив станом на 1 березня – 8,196 млрд гривень, а максимальний – 48,968 млрд гривень - на 1 серпня.

В 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

В 2017 році залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд гривень до 5,1 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Держказначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Нерезиденти 1 серпня купили облігацій внутрішньої державної позики на 12,65 млрд гривень і збільшили портфель до рекордних 86,4 млрд гривень.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в червні склав 432 млн доларів, або 3.6% від ВВП (у червні минулого року - 126 млн доларів, або на 1.2% від ВВП).