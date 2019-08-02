Куди піти і що подивитися в кінці цього літа: найбільш очікувані фільми сезону, що минає

Початок літа видався досить насиченим на кінопрем'єри. Для того, щоб правильно зустріти кінець літнього кіносезону, не пропустити гучні прем'єри, і просто бути в курсі про те, чим зайняти себе на вихідні, Українські Новини зібрали добірку очікуваних кінострічок.

"Форсаж: Хоббс і Шоу"

Країна, рік: США, 2019

Жанр : пригоди, екшн

Премьера в Україні: 01.08.2019

Сюжет відбувається через два роки після подій "Форсаж 8" і сконцентрований на персонажах Люка Хоббса і Деккарда Шоу у виконанні Дуейна Джонсона і Джейсона Стейтема відповідно.

"Паразити"

Країна, рік: Південна Корея, 2019

Жанр: комедія, трилер, драма

Премьера в Україні: 01.08.2019

Южнокорейский комедійно-драматичний фільм режисера Пон Чжун Хо, який вже встиг отримати нагороду золотої пальмової гілки на Канському кінофестивалі. У сюжеті якого розповідається про сім'ю Кі ПЕКу, яка живе в напівпідвалі і перебивається мізерними заробітками, збираючи упаковки для піци. Ситуація змінюється, коли старший син Ки Ву, завдяки рекомендації одного, фальшивого диплому та природномый чарівності, отримує роботу репетитора англійської мови для дочки бізнесмена Пака. Опинившись в розкішному будинку, хлопець знаходить вельми нетривіальний спосіб вирішити проблеми своїх рідних.

"Одного разу в Голлівуді"

Країна, рік: США, 2019

Жанр: драма, трилер, крімінал

Премьера в Україні: 08.08.2019

Комедійная драма "Одного разу в Голлівуді" - це перша робота Квентіна Тарантіно з тих пір, як він припинив співпрацю з Харві Вайнштейном. Події фільму відбуваються на тлі резонансного вбивства, яке сталося в Голлівуді в ніч на 9 серпня 1969 коли п'ять чоловік, серед яких відомі актори, були жорстоко вбиті. Прем'єра стрічки відбудеться рівно через 50 років після тих подій. За словами Тарантіно, він присвятив роботі над цим проектом п'ять років. Зіграти в своїй стрічці він традиційно запросив акторів першої величини - Марго Роббі, Леонардо ДіКапріо і Бреда Пітта

"Страшні історії для розповіді в темряві"

Країна, рік: США, 2019

Жанр: Жахи

Премьера в Україні: 08.08.2019

Фільм від широковідомого майстра полоскотати нерви Гільєрмо Дель Торо, який розповість про групу підлітків з маленького містечка, які знаходять у покинутому будинку загадкову книгу. Червоним чорнилом в ній записані жахливі історії, які починають відбуватися в реальності. Кожному, чия імя потрапляє в книгу, загрожує велика небезпека. Тепер всім їм загрожує небезпека і зіткнення зі своїми найбільшими страхами.

"Дора і Загублене місто"

Країна: США

Жанр: пригоди, сімейний

Премьера в Україні: 15.08.2019

В основу фільму ліг дитячий мультиплікаційний серіал "Даша-мандрівниця" (2000-2015), в якому маленька дівчинка відправлялася в захоплюючі подорожі, щоб допомогти своїм маленьким глядачам пізнати світ.

"Синя безодня 2"

Країна: Велікобрітанія

Жанр: пригоди, драма, жахи

Премьера в Україні: 15.08.2019

Триллер "Синя безодня 2" - це сиквел однойменного фільму жахів, що вийшов в 2016 році. На відміну від першої частини, знятої в копродукції Великобританії, Домінікани і США, на цей раз виробництвом займалися тільки Британські кінематгрофісти. Події фільму розгортаються в Бразилії. Канікули - не час сумувати, тому чотири подруги вирішили провести їх максимально цікаво. Вони вирушили на узбережжя, з якого легко дістатися до старовинного затопленого міста. Щоб оглянути руїни, дівчатам доведеться зануритися на солідну глибину.

"Angry Birds в кіно - 2"

Країна: США, Фінляндія

Жанр: комедія, пригоди, сімейний

Премьера в Україні: 15.08.2019

В сюжеті фільму лежить історія про те, як птахи дізналися про існування голодних зелених свиней, після чого почалася священна війна, яка тривала багато років. Однак тепер на горизонті з'явився новий ворог - Зета, мешканка третього, замерзлого острова. Вона вважає, що всі повинні відчути на собі силу холоду, і починає атаку на далеких родичів, що мешкають в теплих краях. Тепер птахи та свині повинні об'єднатися, щоб зупинити заморозки.

"Падіння ангела"

Країна: США

Жанр: бойовик, триллер

Премьера в Україні: 22.08.2019

Після подій в Лондоні агент секретної служби Майк Баннінг виявляється головним підозрюваним у замаху на президента. Переслідуваний власним агентством і ФБР, він намагається очистити свое імя і розкрити реальну терористичну загрозу, яка націлена на літак президента Борт № 1.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві пройшла неділя Швейцарського кіно.

Згадаємо про те, як Український фільм отримав нагороду у Карлових Варах.