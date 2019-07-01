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01 июля 2019, понедельник, 18:34 34
Афиша 2019-07-01T18:34:02+03:00
Українські Новини
В Киеве пройдет "Неделя швейцарского кино": что покажут

В Киеве пройдет "Неделя швейцарского кино": что покажут

Билеты в кино. Фото: pixabay
Билеты в кино. Фото: pixabay

С 4 по 7 июля в столичном кинотеатре "Октябрь" пройдет третий фестиваль "Неделя швейцарского кино", на котором будут представлены 4 актуальные картины последних лет, отобранные на европейских фестивалях. Об этом сообщает arthousetraffic


Фестиваль откроет мелодрама "Мечта Катрины"

Катрина хочет иметь детей, но ее муж погибает в автокатастрофе и благодаря пересадке головы он возвращается другим человеком. На международном кинофестивале в Дублине "Мечта Катрины" была отмечена за лучшую операторскую работу. Открытие фестиваля состоится 4 июля в 19:15. 

Швейцарско-немецкая драма "Невинный"

В центре сюжета - женщина, которая предана семье, ревностным христианам-традиционалистам, и своей исследовательской работе. Встреча с бывшим любовником ставит под сомнение ее чувства, образ жизни, а впоследствии и веру. Показ запланирован на 5 июля, 19:00.

Драма "За ветром"

Сюжет фильма построен вокруг молодой пары, которая убегает от суеты города в отдаленный альпийский уголок. Но в их счастливую и размеренную жизнь врывается инженер, приехавший для установки ветряной турбины. Мероприятие состоится 6 июля в 18:55.

Драма "Счастливый Лазарь"

В свое время она была отмечена премией за лучший сценарий Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о дружбе простодушного деревенского дурачка Лазаря и избалованного аристократа Танкреди. Показ состоится 7 июля в 18:55.

Швейцария надеется с помощью этой программы сделать свой вклад в нынешнюю дискуссию в Украине и рассматривает ее как дополнение к швейцарской стратегии сотрудничества для Украины. 

Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинским субтитрами. 

Напомним, что фестиваль был перенесен из заблокированного кинотеатра "Киев", который остается закрытым. 

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