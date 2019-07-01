В Киеве пройдет "Неделя швейцарского кино": что покажут

С 4 по 7 июля в столичном кинотеатре "Октябрь" пройдет третий фестиваль "Неделя швейцарского кино", на котором будут представлены 4 актуальные картины последних лет, отобранные на европейских фестивалях. Об этом сообщает arthousetraffic



Фестиваль откроет мелодрама "Мечта Катрины"



Катрина хочет иметь детей, но ее муж погибает в автокатастрофе и благодаря пересадке головы он возвращается другим человеком. На международном кинофестивале в Дублине "Мечта Катрины" была отмечена за лучшую операторскую работу. Открытие фестиваля состоится 4 июля в 19:15.

Швейцарско-немецкая драма "Невинный"



В центре сюжета - женщина, которая предана семье, ревностным христианам-традиционалистам, и своей исследовательской работе. Встреча с бывшим любовником ставит под сомнение ее чувства, образ жизни, а впоследствии и веру. Показ запланирован на 5 июля, 19:00.



Драма "За ветром"



Сюжет фильма построен вокруг молодой пары, которая убегает от суеты города в отдаленный альпийский уголок. Но в их счастливую и размеренную жизнь врывается инженер, приехавший для установки ветряной турбины. Мероприятие состоится 6 июля в 18:55.



Драма "Счастливый Лазарь"



В свое время она была отмечена премией за лучший сценарий Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о дружбе простодушного деревенского дурачка Лазаря и избалованного аристократа Танкреди. Показ состоится 7 июля в 18:55.



Швейцария надеется с помощью этой программы сделать свой вклад в нынешнюю дискуссию в Украине и рассматривает ее как дополнение к швейцарской стратегии сотрудничества для Украины.



Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинским субтитрами.



Напомним, что фестиваль был перенесен из заблокированного кинотеатра "Киев", который остается закрытым.

Лучшие сериалы июня по версии BBC Culture.