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01 серпня 2019, четвер, 11:45 15
Фінанси 2019-08-01T12:18:51+03:00
Українські Новини
Нерезиденти встановили новий рекорд по купівлі ОВДП

Нерезиденти встановили новий рекорд по купівлі ОВДП

НБУ. Фото: ua.today
НБУ. Фото: ua.today

Нерезиденти 1 серпня купили облігацій внутрішньої державної позики на 12,65 млрд гривень і збільшили портфель до рекордних 86,4 млрд гривень

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Так, станом на 1 серпня у власності нерезидентів перебувало ОВДП на 86,411 млрд гривень, з яких гривневих – на 83,723 млрд гривень, доларових ОВДП – на 1,29 млрд гривень і в євро – на 1,397 млрд гривень.

При цьому на початок поточного року обсяг ОВДП у власності нерезидентів був лише 6,3 млрд гривень.

У цілому, за даними НБУ, в обігу знаходиться ОВДП на 803,403 млрд гривень, з яких валютні ОВДП у доларах становлять 96,220 млрд гривень, в євро – 12,109 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і українські аналітики поліпшили прогноз курсу гривні до долара. Згідно з оновленим огляду організації World Economic Outlook, в 2019 році середній курс долара в Україні складе 28,68 грн (раніше – 28,7 грн/дол).

На початку липня нерезиденти купили облігацій внутрішньої державної позики на рекордні 60 млрд гривень.

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