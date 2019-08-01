Здешевшання газу, довгі вихідні та ранні заморозки: що чекає українців у серпні

Останній місяць літа принесе українцям додаткові вихідні, ранні заморозки, зниження цін на газ і штрафи для тих, хто ще не розмитнив свої евробляхи.

Як пише "Сьогодні", в серпні українці знову можуть розраховувати на довгі вихідні. Триденний відпочинок буде з 24 по 26 серпня. Саме 24 серпня (в суботу) відзначається День Незалежності України, тому вихідний перенесеться на понеділок.

Раніше, в цьому році в столиці скасували святковий парад - замість нього пройде Хода гідності, в якому візьмуть участь як військові, так і цивільні.

Нагадаємо, що всього в серпні 2019 року на українців чекає 10 вихідних днів, а ось працювати доведеться 21 день.

Прес-служба Кабінету міністрів повідомила, що гранична вартість газу для населення в серпні зменшиться щонайменше на 5,5%. Так, за розрахунками Кабміну, кінцева ціна газу для населення становитиме не більше 4640 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ і транспортування.

Що стосується промислових споживачів, то з 1 серпня 2019 року ціни на газ знизяться для них на 7,2-7,5%.

За останні кілька місяців ціни на газ істотно знизилися. Так, якщо ще в травні була встановлена ​​ціна в 5990 грн за 1 тис. Куб. м, то вже на серпень вона становитиме всього 4 640 грн.

Закон про штрафи за нерозмитнені євробляхи повинен був вступити в силу 24 травня, але в уряді його впровадження відклали на три місяці, тому він запрацює лише з 24 серпня 2019 р.

Серпневі штрафи торкнуться тільки тих водіїв, які перевищили термін перебування нерозмитнених автомобілів на території України та інших, пов'язаних з цим, порушень.

Так, доведеться заплатити:

• 17 тис. грн штрафу - за перевищення терміну перебування від 10 до 20 діб;

• 85 тис. грн - за перевищення від 20 до 30 діб;

• 170 тис. грн або конфіскація транспортного засобу - за перевищення більш ніж на 30 діб.

З огляду на величезні розміри штрафів, українцям краще подбати про свої транспортні засоби і розмитнити їх, поки для цього ще є час.

Вже з серпня українська банківська система повинна перейти на міжнародний стандарт для банківських рахунків IBAN. З 5 серпня банки відкриватимуть нові рахунки своїм клієнтам із застосуванням міжнародного номера банківського рахунку IBAN, а діючі номера рахунків банки будуть міняти відповідно до нових вимог.

Рахунки за стандартом IBAN буде складатися з 29 букв і цифр, викладених в такій послідовності:

• код України - UA-2 букви;

• контрольний розряд _ 2 цифри;

• код банку - 6 цифр;

рахунок - довжина номера рахунку не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року - від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року - від 5 до 19 символів).

Поки що, з 5 серпня по 31 жовтня цього року клієнти банків зможуть вказувати в платіжних документах діючий рахунок або ж і рахунок за стандартом IBAN. А ось вже з 1 листопада всі перекази коштів повинні будуть здійснюватися тільки з використанням вищезгаданого стандарту.

Зниження температури повітря в Україні синоптики обіцяють вже в перших числах серпня. Так, з 1 серпня має похолодати практично по всій країні, максимальна температура буде на півдні - до +29 градусів, а в центрі і на півночі - до + 20-22 градусів тепла. Наступні кілька днів температура буде триматися на одному рівні, крім того синоптики прогнозують дощі.

В цілому, серпень обіцяє бути нежарким, а денна температура триматиметься в районі + 20-22 градусів. Вночі стовпчики термометрів будуть опускатися в середньому до +13 градусів. Також останній місяць літа обіцяє бути сонячним, але з сильними зливами.

Як повідомляли Українські Новини, також з 1 серпня Нацгвардія буде патрулювати вулиці міст України.