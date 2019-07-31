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31 июля 2019, среда, 21:49 297
Силовые структуры 2019-07-31T21:49:50+03:00
Українські Новини
С 1 августа Нацгвардия будет патрулировать улицы городов Украины

С 1 августа Нацгвардия будет патрулировать улицы городов Украины

Нацгвардия. Фото: ngu.gov.ua
Нацгвардия. Фото: ngu.gov.ua

Служащие Национальной гвардии будут патрулировать улицы городов Украины с 1 августа.

Об этом говорится в сообщении Министрерства внутренних дел в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"С 1 августа 2019 военнослужащие Национальной гвардии Украины выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей", - сказано в нем.

МВД отмечает, что будет привлечено около 2 000 патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак.

Как сообщали Українськi Новини, военнослужащие Нацгвардии испытали гранатомет PSRL-1, полученный из США.

Также ранее армия и Нацгвардия получили 70 БТРов, танков и ракетных комплексов.

А еще раньше сообщалось про плесень и отпавшую штукатурку: в каких условиях живут нацгвардейцы в казармах Киева.

Зато Нацгвардии разрешили использовать водометы и запретили применять слезоточивый газ в толпе.

А Турчинов обещал научить Нацгвардию кричать "Героям слава", чтоб "враг с перепугу умер".

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