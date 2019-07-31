С 1 августа Нацгвардия будет патрулировать улицы городов Украины

Служащие Национальной гвардии будут патрулировать улицы городов Украины с 1 августа.\r\nОб этом говорится в сообщении Министрерства внутренних дел в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"С 1 августа 2019 военнослужащие Национальной гвардии Украины выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей", - сказано в нем.\r\nМВД отмечает, что будет привлечено около 2 000 патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак.\r\nКак сообщали Українськi Новини, военнослужащие Нацгвардии испытали гранатомет PSRL-1, полученный из США.\r\nТакже ранее армия и Нацгвардия получили 70 БТРов, танков и ракетных комплексов.\r\nА еще раньше сообщалось про плесень и отпавшую штукатурку: в каких условиях живут нацгвардейцы в казармах Киева.\r\nЗато Нацгвардии разрешили использовать водометы и запретили применять слезоточивый газ в толпе.\r\nА Турчинов обещал научить Нацгвардию кричать "Героям слава", чтоб "враг с перепугу умер".