підписатися на розсилку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
31 липня 2019, середа, 22:15 12
Політика 2019-07-31T23:45:01+03:00
Українські Новини
В Албанії стався землетрус магнітудою 4,7 бали

В Албанії стався землетрус магнітудою 4,7 бали

В Албанії зафіксували землетрус магнітудою 4,7 бали. Про це повідомляє Аlbaniandailynews.

У Міністерстві оборони заявили про відсутність травм серед населення або матеріального збитку в результаті підземних поштовхів.

Інститут геознавства, енергетики, води і навколишнього середовища заявив, що землетрус стався в десяти кілометрах від міста Строячи, в 170 кілометрах на південний схід від столиці, Тирани, у 16:21 за київським часом.

Розташована вздовж Адріатичного та Іонічного морів, Албанія є частиною схильної до землетрусів місцевості. В країні реєструють землетрусу кожні кілька днів, хоча більшість не відчувається.

Як повідомляли Українські Новини, на Криті пройшло землетрус магнітудою 5,3.

Це вже не перший землетрус за останні тижні в Греції.

Також у січні 2019 року в Польщі через землетрус загинув шахтар, ще вісім були травмовані. У березні цього року в Японії стався землетрус магнітудою 5,4 бали.

У Каліфорнії пройшов землетрус магнітудою 7.1 бали. Стихія зруйнувала будинки, викликала пожежі і пошкодила автодороги.

Більше новин про: Землетрус Албанія

Архів
Новини
Погромники "Укрінформу" можуть отримати до 4 років в'язниці 23:59
Українцю-капітана затонулого в Будапешті прогулянкового судна продовжили арешт 23:33
До приїзду Зеленського в Черкасах шваброю і совком сушили калюжі 23:13
У Чорнобилі з'явилися водні маршрути для туристів 22:49
Радник Трампа заявив, що при Кличку українська столиця "виглядає як ніколи краще" 22:20
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Це як?! Може, Конституцією передбачено? – у журналістів викликала подив ініціатива Богдана за відставку Кличка 17:30
більше новин
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
Захід України заллє дощами, а в центрі знову похолодає: прогноз погоди на 1 серпня 14:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok