В Албанії стався землетрус магнітудою 4,7 бали

В Албанії зафіксували землетрус магнітудою 4,7 бали. Про це повідомляє Аlbaniandailynews.

У Міністерстві оборони заявили про відсутність травм серед населення або матеріального збитку в результаті підземних поштовхів.

Інститут геознавства, енергетики, води і навколишнього середовища заявив, що землетрус стався в десяти кілометрах від міста Строячи, в 170 кілометрах на південний схід від столиці, Тирани, у 16:21 за київським часом.

Розташована вздовж Адріатичного та Іонічного морів, Албанія є частиною схильної до землетрусів місцевості. В країні реєструють землетрусу кожні кілька днів, хоча більшість не відчувається.

Як повідомляли Українські Новини, на Криті пройшло землетрус магнітудою 5,3.

Це вже не перший землетрус за останні тижні в Греції.

Також у січні 2019 року в Польщі через землетрус загинув шахтар, ще вісім були травмовані. У березні цього року в Японії стався землетрус магнітудою 5,4 бали.

У Каліфорнії пройшов землетрус магнітудою 7.1 бали. Стихія зруйнувала будинки, викликала пожежі і пошкодила автодороги.