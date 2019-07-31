Фото дня: в Одеському зоопарку народився єнот-полоскун

В Одеському зоопарку народився єнот.

Про це йдеться на сторінці "Одеський Зоопарк" в соціальній мережі Facebook.

"Бебі-бум в Одеському зоопарку триває. 5 липня потомство з'явилося у пари єнотів-полоскунів. На світ з'явився чарівний хлопчик", - йдеться в ньому.

Наголошується, що при народженні єноти сліпі і зовсім не самостійні, знаходяться весь час при дбайливый матері. Відкрив очі малюк на десятий день життя.

"Зараз він вже підріс і з цікавістю освоюється в загальному вольєрі. Імені дитинча ще не має. За традицією, йому та іншим новонародженим вихованцям 2019 року імена придумають юні одесити в рамках свята "День малюків". Одеський зоопарк запрошує всіх дітей і дорослих познайомитися з цим дивним звіром і поспостерігати за його першими самостійними кроками", - йдеться в повідомленні зоопарку.

Новонароджений єнот в зоопарку Одеси. Фото: facebook/OdesskijZoopark

Як повідомляли Українські Новини, в Одеському зоопарку раніше показали новонароджених дитинчат лані.

Крім того, у Миколаївському зоопарку показали новонародженого зебренка.