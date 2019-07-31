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  • Обстріл бойовиків пошкодив водопровід у Луганській області: 3 тисячі людей залишилися без води
31 липня 2019, середа, 21:02 12
Події 2019-07-31T22:00:02+03:00
Українські Новини
Обстріл бойовиків пошкодив водопровід у Луганській області: 3 тисячі людей залишилися без води

Обстріл бойовиків пошкодив водопровід у Луганській області: 3 тисячі людей залишилися без води

Поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на воронку від вибуху снаряда. Фото: lg.npu.gov.ua
Поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на воронку від вибуху снаряда. Фото: lg.npu.gov.ua

У Луганській області в результаті обстрілу з боку бойовиків пошкоджено водопровід. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Луганської області.

"Сьогодні в Попаснянський відділ поліції надійшло повідомлення від 38-річної місцевої жительки про те, що в районі вулиці Кім, ймовірно внаслідок обстрілу було пошкоджено водопровід. Без водопостачання залишилися 3 312 тис. абонентів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, при виїзді на місце події поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на воронку від вибуху снаряда.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції. По завершенні огляду ремонтні бригади приступили до робіт по відновленню водопостачання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше місто в Миколаївській області залишився без води.

Також "Воді Донбасу" обмежили електрика, частина Донецької області залишилася без водопостачання.

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