Обстріл бойовиків пошкодив водопровід у Луганській області: 3 тисячі людей залишилися без води

"Сьогодні в Попаснянський відділ поліції надійшло повідомлення від 38-річної місцевої жительки про те, що в районі вулиці Кім, ймовірно внаслідок обстрілу було пошкоджено водопровід. Без водопостачання залишилися 3 312 тис. абонентів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, при виїзді на місце події поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на воронку від вибуху снаряда.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції. По завершенні огляду ремонтні бригади приступили до робіт по відновленню водопостачання.