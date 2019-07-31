Обстріл бойовиків пошкодив водопровід у Луганській області: 3 тисячі людей залишилися без води

У Луганській області в результаті обстрілу з боку бойовиків пошкоджено водопровід. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Луганської області.\r\n\r\n"Сьогодні в Попаснянський відділ поліції надійшло повідомлення від 38-річної місцевої жительки про те, що в районі вулиці Кім, ймовірно внаслідок обстрілу було пошкоджено водопровід. Без водопостачання залишилися 3 312 тис. абонентів", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляється, при виїзді на місце події поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на воронку від вибуху снаряда.\r\nНа місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції. По завершенні огляду ремонтні бригади приступили до робіт по відновленню водопостачання.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше місто в Миколаївській області залишився без води.\r\nТакож "Воді Донбасу" обмежили електрика, частина Донецької області залишилася без водопостачання.