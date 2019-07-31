ЦВК визнала обраними депутатами ще 50 кандидатів: хто проходить у Раду

Центральна виборча комісія (ЦВК), яка прийняла оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів, визнала обраними депутатами Верховної Ради ще 50 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини."На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в 50 одномандатних виборчих округах, визнавши обраними народними депутатами України", - сказано в ньому.

У середу визнані обраними депутатами: в окрузі №12 і 17 у Вінницькій області Анатолій Драбовський від "Слуги народу" (ректор Вінницького кооперативного інституту) і самовисуванець Микола Кучер (депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка"), в окрузі №20 в Волинської області - В'ячеслав Рубльов від "Слуги народу" (радник голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці), в округах №№24, 25, 29, 37, 38, 39 в Дніпропетровській області - Дмитро Кисилевський (директор з корпоративних відносин трубно-колісного холдингу "Інтерпайп"), Максим Бужанський (блогер) і Сергій Демченко (очолює асоціацію "Український правозахисний альянс", колишній депутат міськради Дніпра) від "Слуги народу", а також самовисуванець Дмитро Шпенов (депутат Ради від фракції "Опозиційного блоку", Владислав Бородін (депутат Дніпропетровської обласної ради від партії "Укроп") і Сергій Северин від партії "Слуга народу" (заступник голови - начальник управління економіки, бюджету і фінансів виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради).

В округах №№76, 78, 82 Запорізької області виграли Євген Шевченко (підприємець) від "Слуги народу", від партії "Опозиційного платформа - за життя" - Олександр Пономарьов (депутат Верховної Ради), Марина Нікітіна (юрист) - від "Слуги народу ".

По округу №88 в Івано-Франківській області в Раду пройшов самовисуванець Андрій Іванчук (депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт").

В окрузі №90 Київської області виграв висуванець партії "Біла Церква разом" Микола Бабенко (адвокат, засновник підприємств із дорожнього будівництва, в лютому 2014 року - листопаді 2015 був головою Київської обласної ради).

В окрузі №101 Кіровоградської області переміг Юрій Кузбіт (директор ТОВ "Адвокатська група" Прецедент ") від партії" Слуга народу ".

По округах №№120, 122 і 123 Львівської області пройшли в Раду самовисуванець Ярослав Дубневич (депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка"), кандидат від партії "Об'єднання" Самопоміч ", мер Яворова Павло Бакунець і самовисуванець Тарас Батенко (голова партії "Українське об'єднання патріотів ("Укроп")", позафракційний депутат Ради).

В округах №128 та №129 перемогли кандидати від партії "Слуга народу" підприємці Олександр Гайду і Ігор Копитін, в округах №130 та №131 в Раду пройшли кандидати від "Слуги народу" бізнесмени Ігор Негулевський і Артем Черноморов.

У виборчих округах №№135, 136 виграли кандидати від "Слуги народу" Олексій Леонов (ресторатор) і Олександр Горенюк (урбаніст і громадський активіст), в округах №№139, 140, 141, 142 в Одеській області перемогли кандидати від "Слуги народу" Ігор Васильковський (член наглядової ради промислово-будівельної групи "Камбіо-Інвест "), Сергій Колебошин (заступник голови Одеської обласної державної адміністрації), Олександр Ткаченко (адвокат) і самовисуванець Антон Кіссе (чинний депутат ради від групи" Відродження ").

В окрузі №147 Полтавської області виграв самовисуванець Олег Кулініч (депутат Ради від групи "Відродження"), в округах №№153 і 154 Рівненської області - кандидати від "Слуги народу" Роман Іванісов (головний юрист приватного підприємства та Олександр Аліксійчук (підприємець).

В окрузі №157 в Сумській області перемогла кандидат від партії "Слуга народу" Татьяна Рябуха (вчителька молодших класів), в окрузі №163 у Тернополі - кандидат від "Слуги народу" Андрій Богданець (заступник генерального директора ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська").

В округах №№170 і 172 в Харкові в пройшли в Раду кандидати від "Слуги народу" Андрій Одарченко (професор Харківського університету харчування і торгівлі та Юрій Здебський (колишній прикордонник), в округах №№179 і 180 - кандидати від "Слуги народу" Олексій Кучер (адвокат) і Олексій Красов (директор ТОВ "Ярко Інвест").

В округах №№182 і 183 в Херсоні виграли кандидати від "Слуги народу" Павло Павлиш (директор юридичної фірми "Правочин") і Вікторія Вагнер (головний лікар Обласної лікарні відновного лікування), в округах №№185 і 186 Херсонської області - кандидати від "Слуги народу" Володимир Іванов (директор з виробництва "Агропроект-Південь") і Олексій Ковальов (директор підприємства "Лк-Агро").

Округах №№189, 190, 191, 192 в Херсонській області пройшли кандидати від партії "Слуга народу" Олена Копанчук (адвокат) і Олексій Жмеренецкій (координатор і заступник голови управління благодійної організації "Коло"), а також самовисуванці Віктор Бондар (співголова депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар) і Олександр Герега (співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" та "Нова Лінія" депутат Верховної Ради).

В округах №№196 і 197 Черкаської області виграли кандидати від "Слуги народу" Андрій Стріхарський (підприємець) і Олександр Скічко (телеведучий, пародист, актор).

У Чернігівській області, в округах №№206 і 208 пройшли в Раду кандидат від "Слуги народу" Антон Поляков (директор громадської організації "Український центр протидії злочинності та корупції", підприємець) і самовисуванець Валерій Давиденко (депутат від партії "Блок Петра Порошенка" ).

В окрузі №221 в Києві виграла кандидат від партії "Слуга народу" Анна Пуртова (голова правління громадської організації "Діджитал освіта".

Таким чином, загалом ЦВК визнала обраними 134 з 199 депутатів, які перемогли в мажоритарних округах.

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня ЦВК визнала обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Тим часом явка на вибори Ради становила менш як 50%.