ТКГ домовилася про розмінування територій, прилеглих до мосту в Станиці Луганській

У середу, 31 липня, на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про початок розмінування територій, прилеглих до мосту у Станиці Луганській. Про це повідомила в Facebook прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості про початок розмінування на прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня. До початку ремонту на мосту повинно бути прибрано блокпост і символи квазіугрупувань НВФ ОРЛО, подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської повинен бути одночасним і дзеркальним", - написала Оліфер.

Крім цього, ТКГ зазначила, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, зберігається. За цей період не було жертв серед мирних жителів. Разом з тим, на засіданні українська сторона констатувала невиконання домовленостей щодо надання безпечного доступу СММ ОБСЄ на території ОРДЛО.

"В гуманітарній підгрупі продовжують працювати над підтвердженням утримуваних осіб і готують все необхідне для подальшого звільнення людей. Активізована робота по пошуку зниклих без вести: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих. У підгрупі з соціально-економічних питань працюють над питаннями життєзабезпечення Донбасу", - також додала прес-секретар Кучми.

Тим часом, на Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ВСУ.

Раніше Зеленський обговорив зі спецпредставником США Волкером ситуацію на Донбасі.