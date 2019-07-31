Міністр фінансів Маркарова розкритикувала НБУ за неутримання курсу гривні

Міністр фінансів Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк України за те, що він не докладає зусиль для стримування зміцнення курсу гривні. Про це вона написала у коментарі під постом на Facebook нового члена наглядової ради Приватбанку Романа Сульжика, передає "Страна".

Сульжика обурило, що гривні "абсолютно бездарно дають зміцнюватися" замість того, щоб накопичувати резерви, знижувати ставки, скасувати всі админограничения і ввести повну свободу руху капіталу в країні. Як вважає член наглядової ради, зміцнення гривні повинне було бути зупинено ще на рівні 26-27 грн за долар.

Скріншот: Facebook/ roman.sulzhyk

Міністр повністю підтримала позицію автора посту і посокрушалась з приводу того, що її відомство не може впливати на НБУ.

"Мінфін про це говорить вже пару місяців в контексті виконання бюджету. Але ми на політику НБУ не впливаємо", - написала Маркарова.

Інші коментатори вказали чиновниці на неузгодженість монетарної та фіскальної політики. У відповідь на це вона ще раз послалася на непідконтрольність НБУ Мінфіну.

"НБУ проводить повністю незалежну політику. Мінфін налагодив повну координацію з нашого боку. Бюджет публічний, стратегія по боргу публічна, публічні аукціони. Помісячний розпис надано, щоденні звіти казначейства також. Вибачте, але що ще треба для координації? Купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання - завдання НБУ ", - відповіла Маркарова.

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку продовжує стрімко дорожчати.

Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 липня на 19,29 коп. до 25,1925 UAH/USD, курс купівлі - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH/USD.