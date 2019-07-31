Пункт пропуску "Гнутове" закрили через детонацію боєприпасів

Командування операції Об'єднаних сил (ООС) закрило контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове" Донецької області через детонацію боєприпасів внаслідок загорання сухої трави.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Контрольно-пропускні операції тимчасово припинені. Наразі в безпосередній близькості від КПВВ горить суха трава. Від вогню детонують розірвалися боєприпаси, що створює реальну загрозу життю і здоров'ю цивільного населення, яке прямує через лінію розмежування", - йдеться в ньому.

За рішенням командувача об'єднаних сил в КПВВ "Гнутове" з 14:00 введено режим "червоний".

Пропуск осіб та транспортних засобів у КПВВ "Гнутове" буде відновлено після стабілізації ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому на підконтрольному бойовикам блокпосту на Донеччині помер мирний житель.

Раніше два пенсіонери померли в очікуванні переходу через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) через лінію розмежування "Майорськ" і "Станиця Луганська".