Зеленський ввів до складу нацради з антикорупційної політики Данилюка і Верланова

Президент Володимир Зеленський ввів до складу національної ради з питань антикорупційної політики секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка та голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Про це йдеться в указі №565 від 31 липня, передають Українські Новини.

Раніше в липні Зеленський ввів до нацради виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова і голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Зеленський призначив заступника глави Офісу Президента Руслана Рябошапку главою нацради з антикорупційної політики замість депутата Верховної Ради Мустафи Джемілєва ("Блок Петра Порошенка").

Також Кабінет Міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби. На посаді заступника міністра фінансів Верланов займався податковою і митною політикою, реформою Державної фіскальної служби та митної служби, фінансовими розслідуваннями.