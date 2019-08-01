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  • У діях Труби є ознаки непрофесіоналізму, але влада може дати йому час на усунення проблем у ДБР, - Решметділова
01 серпня 2019, четвер, 11:00 12
Політика 2019-08-01T11:45:01+03:00
Українські Новини
У діях Труби є ознаки непрофесіоналізму, але влада може дати йому час на усунення проблем у ДБР, - Решметділов

У діях Труби є ознаки непрофесіоналізму, але влада може дати йому час на усунення проблем у ДБР, - Решметділова

Роман Труба. Фото:
Роман Труба. Фото: "Дзеркало тижня"

Політичний аналітик і політолог, кандидат філософських наук Олександра Решметділова вважає, що в діях директора Держбюро розслідувань Романа Труби є ознаки узурпації влади і непрофесіоналізму.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Існують звинувачення на адресу Труби в узурпації влади від представників цього ж органу інших рівнів, але для того, щоб стверджувати це, на мій погляд, потрібно володіти великим обсягом інформації. Я бачила думки, що Труба хоче в ручному режимі і одноосібно керувати всіма процесами. Хотілося б, щоб цей орган був більш самостійним, щоб на нього не було додаткового тиску. Тому, я не можу прямо сказати - існує узурпація влади або ні, чи можна Трубі закидати непрофесіоналізм... Але ознаки цих моментів я бачу", - сказала Решметділова.

На її думку, дуже багато тривожних маркерів у зв'язку з діями Труби, але влада може дати йому час на їх усунення.

"Тривожних маркерів багато і я погоджуюсь з цим. Я думаю, що потрібно дати час від 3 місяців до півроку для того, щоб всі внутрішні пристрасті в ДБР могли влягтися. Якщо директор ДБР Труба захоче їх усувати, то він може це зробити. Влада може надати йому цей люфт у півроку. Але я повністю погоджуюся, що є тривожні підстави. Принцип колегіальності, багато питань внутрішньої кухні і так далі", - підкреслила Решметділова.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського прокоментували ймовірне звільнення директора ДБР. У суді заявили, що люстраційну перевірку директора Держбюро розслідувань Труби не проводили.

Тим часом сам Труба не збирається у відставку в найближчі 3,5 роки.

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