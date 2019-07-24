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24 июля 2019, среда, 15:12 415
Силовые структуры 2019-07-24T15:12:50+03:00
Українські Новини
У Зеленского прокомментировали вероятное увольнение директора ГБР

У Зеленского прокомментировали вероятное увольнение директора ГБР

glavcom.ua
glavcom.ua

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка не знает, будет ли заменен директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

"Я не могу комментировать, будет ли он заменен и может ли быть заменен на другого человека", - сказал он

Отвечая на вопрос о том, есть ли кандидаты на должность руководителя НАПК, замглавы ОП сказал: "У меня кандидатов нет, у Офиса - нет, у президента - нет и не может быть, конкурс покажет".

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР.

В августе 2018 года Труба отказался назначать рекомендуемых комиссией 27 кандидатов на руководящие должности в Госбюро расследований.

Сам Труба не собирается в отставку в ближайшие 3,5 года.

В суде заявили, что люстрационную проверку директора Госбюро расследований Трубы не проводили. Также директор ГБР Труба вышел из отпуска на работу из-за отказа провести конкурс на руководящие должности.

Кроме того, Труба жил в 2018 на зарплату, проценты в банках и доходы от отчуждения имущества.

Больше новостей о: Увольнение Руслан Рябошапка Роман Труба ГБР Офис президента

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