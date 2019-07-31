В гуртожитку Ірпінського економічного коледжу сталася пожежа

31 липня в 8:25 в оперативно-диспетчерську службу Ірпінського регіону надійшло повідомлення про задимлення в кімнаті гуртожитку за адресою: місто Ірпінь, вулиця Гагаріна. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

До місця виклику були направлені чергові караули 36-ДПРЧ міста Ірпінь, 35-ДПРЧ міста Буча, 53-ДПРЧ селища Гостомель.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що пожежа виникла на 4-му поверсі в житловій кімнаті гуртожитку.

Пожежу локалізовано о 08:45 і повністю ліквідовано о 08:50.

В результаті пожежі частково знищено облицювання стіни, речі домашнього вжитку.

На гасіння пожежі залучалися 5 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня в Хабаровському краї сталася масштабна пожежа в дитячому наметовому таборі, в результаті якого загинули три дівчинки і один хлопчик.



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У 2017 році горів табір "Вікторія": загинули троє дітей. Попередньо в корпусі було 42 дитини.