В жутком пожаре в детском лагере РФ погибли четверо детей

Вчера, 23 июля, в Хабаровском крае (Россия) произошел масштабный пожар в детском палаточном лагере, в результате которого погибли три девочки и один мальчик. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что одна девочка погибла на месте трагедии, еще трое детей сначала были госпитализированы в реанимацию, однако спустя время также скончались.

Отмечается, что пожар произошел в 2.31 по местному времени в туркомплексе "Холдоми" в Солнечном районе, сообщило правительство Хабаровского края. В лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

По данным МЧС, всего на территории лагеря было 26 палаток, 20 из которых полностью сгорели. Площадь пожара составила 240 кв. метров.

Уголовное дело по факту гибели детей передано в производство следователей центрального аппарата ведомства, сообщили в СКР.

По данным местных властей, девочке, погибшей при пожаре, во вторник исполнилось бы 11 лет. Всего при пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей.

Сгоревший детский лагерь в России. Фото: МЧС России

После инцидента местные власти приостановили работу туристического комплекса "Холдоми", детей из лагеря забирают родственники.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября 2017 года в Одессе произошел пожар в лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей.

Тем временем работу одесского детского лагеря "Виктория", где погибли в пожаре дети, могут возобновить.