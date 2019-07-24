В жутком пожаре в детском лагере РФ погибли четверо детей

Вчера, 23 июля, в Хабаровском крае (Россия) произошел масштабный пожар в детском палаточном лагере, в результате которого погибли три девочки и один мальчик. Об этом сообщает ВВС.\r\nТак, сообщается, что одна девочка погибла на месте трагедии, еще трое детей сначала были госпитализированы в реанимацию, однако спустя время также скончались.\r\n\r\nОтмечается, что пожар произошел в 2.31 по местному времени в туркомплексе "Холдоми" в Солнечном районе, сообщило правительство Хабаровского края. В лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.\r\nПо данным МЧС, всего на территории лагеря было 26 палаток, 20 из которых полностью сгорели. Площадь пожара составила 240 кв. метров.\r\n\r\nУголовное дело по факту гибели детей передано в производство следователей центрального аппарата ведомства, сообщили в СКР.\r\nПо данным местных властей, девочке, погибшей при пожаре, во вторник исполнилось бы 11 лет. Всего при пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей.\r\nСгоревший детский лагерь в России. Фото: МЧС России\r\nПосле инцидента местные власти приостановили работу туристического комплекса "Холдоми", детей из лагеря забирают родственники.\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 сентября 2017 года в Одессе произошел пожар в лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей.\r\nТем временем работу одесского детского лагеря "Виктория", где погибли в пожаре дети, могут возобновить.