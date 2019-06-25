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25 июня 2019, вторник, 16:45 1253 Дополнено
Происшествия 2019-06-25T16:46:16+03:00
Українські Новини
На Закарпатье полыхал детский лагерь: появилось видео и подробности инцидента

На Закарпатье полыхал детский лагерь: появилось видео и подробности инцидента

Во вторник, 25 июня, вспыхнула крыша здания туристического комплекса "Виссон", который расположен на окраине в селе Кострино, Великоберезнянского района.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на ГосЧС, сообщение о возгорании спасателям поступило в 4:38.

До прибытия спасателей, администрация заведения эвакуировали всех посетителей. К счастью, никто не пострадал.

Площадь возгорания составляет около 500 кв. м. ликвидируют пожар 3 единицы техники из Большого Березного и Перечина.

Уже в 5:40 пожар был локализован. Сейчас ликвидация пожара продолжается.

(Новость дополнена подробностями и видео)

По предварительной информации, на момент пожара в комплексе отдыхало 77 детей.

Сообщается, что пожар обнаружили дети, которые утром с тренером вышли на зарядку.

Ликвидируют пожар 12 пожарных с тремя единицами техники.

В сети появилось видео масштабного пожара туристического комплекса "Виссон".

Напомним, масштабный пожар начался под Киевом: полыхали склады.

Ранее под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.

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