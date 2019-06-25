На Закарпатье полыхал детский лагерь: появилось видео и подробности инцидента

Во вторник, 25 июня, вспыхнула крыша здания туристического комплекса "Виссон", который расположен на окраине в селе Кострино, Великоберезнянского района.\r\nКак сообщает Mukachevo.net со ссылкой на ГосЧС, сообщение о возгорании спасателям поступило в 4:38.\r\nДо прибытия спасателей, администрация заведения эвакуировали всех посетителей. К счастью, никто не пострадал.\r\nПлощадь возгорания составляет около 500 кв. м. ликвидируют пожар 3 единицы техники из Большого Березного и Перечина.\r\nУже в 5:40 пожар был локализован. Сейчас ликвидация пожара продолжается.\r\n(Новость дополнена подробностями и видео)\r\nПо предварительной информации, на момент пожара в комплексе отдыхало 77 детей.\r\nСообщается, что пожар обнаружили дети, которые утром с тренером вышли на зарядку.\r\nЛиквидируют пожар 12 пожарных с тремя единицами техники.\r\nВ сети появилось видео масштабного пожара туристического комплекса "Виссон".\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, масштабный пожар начался под Киевом: полыхали склады.\r\nРанее под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.