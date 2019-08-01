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01 серпня 2019, четвер, 05:55 17 Карта
Життя 2019-08-01T09:00:03+03:00
Українські Новини
Дощі чергуватимуться з сонцем, а місцями відчутно похолодає: синоптик розповіла про погоду в перші дні серпня

Дощі чергуватимуться з сонцем, а місцями відчутно похолодає: синоптик розповіла про погоду в перші дні серпня

Дощ. Кішки. Погода. Фото: reading
Дощ. Кішки. Погода. Фото: reading

Початок серпня принесе в Україну відчутне похолодання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"У четвер протягом дня в Україні передбачається +22 +26 градусів, на Чернігівщині, у Харківській і Сумській +17 +22 градуси, лише на півдні та на Закарпатті - тепліше, + 25 + 29 градусів. Дощів 1 серпня майже не буде, трохи в Карпатах і навколо і також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України. І все. Багато сонця", - написала Діденко.

Також Діденко зазначила, що в Києві серпень розпочнеться свіжою погодою: у столиці передбачається +20 +22 градуси, можуть набігати хмари, дощ буде чергуватися з сонцем.

За словами синоптика, поривчастий вітер сьогодні вщухне, і надалі незначне потепління до +25 градусів, буде чергуватися з невеликими похолоданнями, до +22 градусів.

Карта: Наталя Діденко/ Карта: Наталя Діденко/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці: синоптик попередила про дощовий тиждень.

Також рятувальники попередили українців про шквали та грози.

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