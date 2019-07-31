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31 липня 2019, середа, 12:52 22
Суспільство 2019-07-31T15:15:04+03:00
Українські Новини
Вранці біля метро "Вокзальна" в черговий раз утворилася величезна черга за жетонами

Вранці біля метро "Вокзальна" в черговий раз утворилася величезна черга за жетонами

Черга біля метро
Черга біля метро "Вокзальна". Фото: Сергій Чернявський/Фейсбук

Сьогодні, 31 липня, у Києві біля станції метро "Вокзальна" знову утворилася величезна черга за жетонами. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Член ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси Сергій Чернявський.

"Міське комунальне підприємство Київський метрополітен. Метро Вокзальна. 10:03 черга не на вхід, а за жетонами...кожен ранок і день вже більше шести місяців", - написав Чернявський.

Черга біля метроЧерга біля метро "Вокзальна". Фото: Сергій Чернявський/Фейсбук

Також Чернявський зазначив, що на станції метро "Вокзальна" зараз стоїть лише один автомат для купівлі жетонів.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві почали працювати дві станції без жетонів.

Також з листопада київська підземка відмовиться від жетонів.

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