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22 июня 2019, суббота, 22:45 3183
Транспорт 2019-06-22T22:45:13+03:00
Українські Новини
Первобытно-общинные жетоны: На станции метро Вокзальная выстроилась гигантская очередь

Первобытно-общинные жетоны: На станции метро Вокзальная выстроилась гигантская очередь

Очередь за жетонами. Фото: Алексей Кучеренко
Очередь за жетонами. Фото: Алексей Кучеренко

На станции метро Вокзальная 22 июня, в субботу днем выстроилась огромная очередь за жетонами. 

Соответствующее фото разместил у себя на странице в Facebook правозащитник Сергей Наумович.

"Неужели в 21-м веке не нашлось решения избавиться от этих первобытно-общинных жетонов, которые создают идиотские очереди и генерируют коррупцию? Легендарные истории того, как в метрополитене мутят с наличкой и благодаря этим круглым пластмассовым способам оплаты чиновники подземки баснословно обогащаются, я слышал из первых уст ещё в 1998 году...", - подписал он фото.

В то же время, как сообщили в комментариях под постом его читатели, гигантские очереди за жетонами характерны для этой станции метро. 

Очередь за жетонами. Фото: Алексей КучеренкоОчередь за жетонами. Фото: Алексей Кучеренко

Напомним, метро изменит работу из-за КиевПрайда: центральные станции закроют на вход и выход.

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