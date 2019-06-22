На станции метро Вокзальная 22 июня, в субботу днем выстроилась огромная очередь за жетонами. \r\nСоответствующее фото разместил у себя на странице в Facebook правозащитник Сергей Наумович.\r\n"Неужели в 21-м веке не нашлось решения избавиться от этих первобытно-общинных жетонов, которые создают идиотские очереди и генерируют коррупцию? Легендарные истории того, как в метрополитене мутят с наличкой и благодаря этим круглым пластмассовым способам оплаты чиновники подземки баснословно обогащаются, я слышал из первых уст ещё в 1998 году...", - подписал он фото.\r\nВ то же время, как сообщили в комментариях под постом его читатели, гигантские очереди за жетонами характерны для этой станции метро. \r\nОчередь за жетонами. Фото: Алексей Кучеренко\r\n\r\nНапомним, метро изменит работу из-за КиевПрайда: центральные станции закроют на вход и выход.