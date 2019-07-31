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31 липня 2019, середа, 12:07 27
Політика 2019-07-31T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Мінкультури заявили, що Київська патріархія УПЦ припинила існування після приєднання до ПЦУ

В Мінкультури заявили, що Київська патріархія УПЦ припинила існування після приєднання до ПЦУ

Міністерство культури заявляє, що Київська патріархія ліквідованої Української православної церкви (Київського патріархату) припинила існування шляхом приєднання до Київської митрополії Православної церкви України.

Про це йдеться в заяві міністерства, передають Українські Новини.

"Священний Синод Української православної церкви (Православної церкви України) як керівний орган цього релігійного об'єднання на своєму засіданні 27 липня 2019 (Журнал № 43) прийняв рішення про припинення діяльності релігійної організації "Київська патріархія Української Православної Церкви" шляхом приєднання до релігійної організації "Київська митрополія української православної церкви (Православної церкви України)", про що було зроблено відповідний запис у "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань", - сказано в ньому.

Зазначається, що релігійне об'єднання УПЦ (КП) припинило свою діяльність шляхом об'єднання і приєднання до ПЦУ, всі функції статутних органів колишнього УПЦ (КП) перейшли до компетенції відповідних керівних органів ПЦУ, які отримали всі повноваження і юридичні підстави для прийняття відповідних рішень щодо майбутнього тих релігійних організацій, які перебували у складі колишнього релігійного об'єднання УПЦ (КП).

Наголошується, що будь-які спроби заблокувати процес державної реєстрації низки релігійних організацій, що входили раніше в релігійне об'єднання з такою ж назвою і після Помісного Об'єднавчого Собору, що відбувся 15 грудня 2018, які прийняли рішення увійти до складу ПЦУ, можуть бути інтерпретовані як спроби втрутитися в діяльність посадових осіб - державних реєстраторів Міністерства культури, що забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Як повідомляли Українські Новини, УПЦ КП просив суд скасувати свою ліквідацію.

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