"Нафтогаз" надав суду в Гаазі оцінку збитків від захоплення Росією $5,2 млрд активів в Криму

Національна акціонерна компанія "Нетфегаз України" надала Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі оцінку збитків від захоплення Росією активів групи в Криму в 5,2 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Група "Нафтогаз" просить Суд зобов'язати Російську Федерацію виплатити на користь позивачів 5,2 млрд доларів", - йдеться в ньому.

Очікується, що Трибунал винесе рішення щодо компенсації збитків не раніше кінця 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, суди Люксембургу та Амстердама відхилили апеляцію "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом".

Раніше суд Англії призупинив виконання рішення щодо суперечки "Газпрому" з "Нафтогазом".