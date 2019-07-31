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31 липня 2019, середа, 11:01 24
Зовнішня політика 2019-07-31T13:00:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" надав суду в Гаазі оцінку збитків від захоплення Росією $5,2 млрд активів в Криму

"Нафтогаз" надав суду в Гаазі оцінку збитків від захоплення Росією $5,2 млрд активів в Криму

Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нетфегаз України" надала Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі оцінку збитків від захоплення Росією активів групи в Криму в 5,2 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Група "Нафтогаз" просить Суд зобов'язати Російську Федерацію виплатити на користь позивачів 5,2 млрд доларів", - йдеться в ньому.

Очікується, що Трибунал винесе рішення щодо компенсації збитків не раніше кінця 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, суди Люксембургу та Амстердама відхилили апеляцію "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом".

Раніше суд Англії призупинив виконання рішення щодо суперечки "Газпрому" з "Нафтогазом".

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