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31 липня 2019, середа, 10:48 21
Судова влада 2019-07-31T10:55:54+03:00
Українські Новини
НАЗК розподілило фінансування партій: найбільше отримають "Народний фронт" і "Євросолідарність"

НАЗК розподілило фінансування партій: найбільше отримають "Народний фронт" і "Євросолідарність"

Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) розподілило 157 млн ​​гривень на фінансування парламентських партій у 3-му кварталі (липень-вересень) у той час, як в Офісі Президента розповіли, коли призначать нового голову НАЗК.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК, передають Українські Новини.

"Національне агентство із запобіння корупції (далі - Національне агентство) прийняло рішення про надання політичним партіям державного фінансування їх статутної діяльності в ІІІ кварталі 2019 року", - сказано в ньому.

"Народний фронт" отримає 36,4 млн гривень, "Європейська солідарність" - 35,8 млн гривень.

"Об'єднанню "Самопоміч" виділено 32,2 млн гривень, з яких 14,2 млн - за дотримання гендерного принципу.

"Опозиційний блок" в III кварталі 2019 отримає кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії в розмірі 50% (за II і III квартали) загального розміру щорічного державного фінансування для політичної партії - 31 млн грн. Перерахування коштів політичній партії здійснено внаслідок з'ясування обставин і усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення Національного агентства про неперерахування коштів державного фінансування статутної діяльності в II кварталі 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Радикальна партія Олега Ляшка отримає 12,2 млн гривень, а "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 9,3 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, НАЗК заявило, що в звітах всіх парламентських партій за три місяці є порушення.

Також у звітах всіх парламентських партій за 4-й квартал 2018 НАЗК знайшли порушення.

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