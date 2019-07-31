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31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

31 липня 2019, середа, 09:50 12
Життя 2019-07-31T10:45:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили українців про шквали та грози

Рятувальники попередили українців про шквали та грози

Дощ, Київ. Фото: kiev.sq.com.ua
Дощ, Київ. Фото: kiev.sq.com.ua

Сьогодні, 31 липня, у деяких областях України очікується різке погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що негода охопить західні, центральні, південні та східні області.

"За прогнозами Укргідрометцентру 31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники попередили про високий рівень пожежної небезпеки.

"За прогнозом Укргідрометцентру 31 липня-2 серпня в південних, східних, більшості центральних районів та Івано-Франківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - зазначили в ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, холодне повітря охопить більшість областей України: синоптик розповіла про погоду на початку серпня.

Також в Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці.

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