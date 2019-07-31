Рятувальники попередили українців про шквали та грози

Сьогодні, 31 липня, у деяких областях України очікується різке погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що негода охопить західні, центральні, південні та східні області.

"За прогнозами Укргідрометцентру 31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники попередили про високий рівень пожежної небезпеки.

"За прогнозом Укргідрометцентру 31 липня-2 серпня в південних, східних, більшості центральних районів та Івано-Франківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - зазначили в ДСНС.

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