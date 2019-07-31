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31 липня 2019, середа, 09:20 22
Суспільство 2019-07-31T10:45:02+03:00
Українські Новини
Негода залишила без світла півсотні населених пунктів

Негода залишила без світла півсотні населених пунктів

Електрика. Фото: pixabay.com
Електрика. Фото: pixabay.com

Через негоду, яка охопила майже всю Україну, без електрики залишились 53 населених пункти в п'яти областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що знеструмлені населені пункти в 5 областях, а саме: Львівський – 44, Одеська – 4, Запорізька – 2, Луганська – 2, Київська – 1. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Наголошується, що в Запорізькій області 30 липня в с. Максимівка Вільнянського району внаслідок ускладнення погодних умов пошкоджено дах школи, покрівлі 10 приватних житлових будинків і сталося падіння дерев. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС прибрано 30 повалених дерев.

Крім того, в Донецькій області в с. Свято-Покровське Бахмутського району внаслідок ускладнення погодних умов сталося відключення електропостачання насосної станції, яка забезпечує водопостачання близько 11 тис. абонентів. Проведення ремонтних робіт заплановано на 31 липня.

Як повідомляли Українські Новини, у двох областях через негоду без світла були 65 населених пунктів.

Раніше в Україні було оголошено штормове попередження.

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