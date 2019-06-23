В двух областях из-за непогоды без света остались 65 населенных пунктов

65 населенных пунктов обесточены из-за непогоды в Винницкой и Житомирской областях.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.\r\n"В ночь с 22 на 23 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 65 населенных пунктов в 2 областях, а именно: в Винницкой - 12 и Житомирской - 53", - говорится в нем.\r\nК восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.\r\nКак сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о грозе, шквалах,граде на территории Киевской области 23 июня.\r\n23 июня в центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градус, днем +26...+34 градуса. На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15...+22 градусов, днем +27...+33 градуса.\r\n \r\n