В Ірпені мотоцикл влетів в огорожу: водій впав під мікроавтобус і загинув

Сьогодні вночі, 31 липня, у місті Ірпінь Київської області в серйозній ДТП загинув байкер. Про це повідомляє Інформатор.

Так, згідно з попередньою інформацією, чоловік 1989 року народження їхав у бік центру міста. З невідомих причин байкер зачепив бетонний блок, який стояв на дорозі і втратив керування мотоциклом.

Зазначається, що після удару водій влетів у дорожній знак, а після цього впав з байка. Мотоцикл пролетів по дорозі близько 30 метрів, а сам чоловік опинився під припаркованим Mercedes Sprinter. На жаль, від отриманих травм він помер. На час оформлення ДТП патрульні перекрили проїжджу частину. Осколки мотоцикла були розкидані по всій дорозі.

Припускають, що мотоцикліста підрізав автомобіль. Ситуація проясниться після вивчення камер відео спостереження. На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві мотоцикл протаранив Toyota, один водій був госпіталізований.

Раніше в Києві 17-річного збив мотоцикліста Citroen.