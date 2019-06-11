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11 июня 2019, вторник, 21:14 78
Происшествия 2019-06-11T21:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве мотоцикл протаранил Toyota, один водитель госпитализирован

В Киеве мотоцикл протаранил Toyota, один водитель госпитализирован

ДТП с мотоциклом на Троещине. Фото: Информатор
ДТП с мотоциклом на Троещине. Фото: Информатор

Сегодня, 11 июня, в Киеве мотоцикл протаранил легковой автомобиль Toyota Yaris. В результате аварии водитель мотоцикла был госпитализирован. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что инцидент произошел в Деснянском районе на улице Генерала Ватутина.

По предварительной информации, мотоцикл двигался по проспекту Генерала Ватутина в сторону Северного моста. В этот момент из заправочной станции выехал водитель Toyota. Он не заметил мотоциклиста, а байкер не среагировал на такой маневр автомобиля.

ДТП с мотоциклом на Троещине. Фото: ИнформаторДТП с мотоциклом на Троещине. Фото: Информатор

Отмечается, что в результате столкновения водитель мотоциклиста вылетел с транспортного средства, а сам байк отбросило на несколько метров вперед. Очевидцы ДТП вызвали медиков, которые госпитализировали байкера с различными травмами. Также к месту аварии прибыла служба ГосЧС. Спасатели смыли с асфальтного покрытия остатки бензина, который вытек из бака мотоцикла. Обстоятельства ДТП выясняли патрульные и следственно-оперативная группа.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве 17-летнего мотоциклиста сбил Citroen.

Ранее байкер протаранил такси Uber на бульваре Дружбы народов в Киеве.

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