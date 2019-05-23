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23 мая 2019, четверг, 09:05 1591
Происшествия 2019-05-23T09:05:22+03:00
Українські Новини
В Киеве 17-летнего мотоциклиста сбил Citroen

В Киеве 17-летнего мотоциклиста сбил Citroen

ДТП с мотоциклом в Киеве. Фото: Информатор
ДТП с мотоциклом в Киеве. Фото: Информатор

Вчера вечером, 22 мая, в Киеве Citroen столкнулся с мопедом, за рулем которого находился 17-летний подросток. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла в Деснянской районе Киева.

По данным правоохранителей, Citroen двигался по улице Марины Цветаевой, а скутер поворачивал с улицы Оноре де Бальзака. Мопедом управлял несовершеннолетний парень, который, предварительно, не удостоверился в безопасности маневра. Он выехал прямо перед автомобилем, водитель которого не успел среагировать и снес скутер.

Отмечается, что у 17-летнего парня констатировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждения колена. Осмотрев подростка, медики приняли решения госпитализировать его в Охматдет. Полицейским он сообщил, что 22 мая приобрел мопед, а 23 числа должен был сдавать ЗНО. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве столкнулись Hyundai и Газель, один водитель госпитализирован.

Ранее байкер протаранил такси Uber на бульваре Дружбы народов в Киеве.

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