В Киеве 17-летнего мотоциклиста сбил Citroen

Вчера вечером, 22 мая, в Киеве Citroen столкнулся с мопедом, за рулем которого находился 17-летний подросток. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла в Деснянской районе Киева.

По данным правоохранителей, Citroen двигался по улице Марины Цветаевой, а скутер поворачивал с улицы Оноре де Бальзака. Мопедом управлял несовершеннолетний парень, который, предварительно, не удостоверился в безопасности маневра. Он выехал прямо перед автомобилем, водитель которого не успел среагировать и снес скутер.

Отмечается, что у 17-летнего парня констатировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждения колена. Осмотрев подростка, медики приняли решения госпитализировать его в Охматдет. Полицейским он сообщил, что 22 мая приобрел мопед, а 23 числа должен был сдавать ЗНО. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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