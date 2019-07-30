За півроку від торгівлі людьми постраждали 170 осіб, серед яких 5 дітей

170 українців постраждали від торгівлі людьми в 1-му півріччі 2019 року, в тому числі 98 чоловіків, 67 жінок, неповнолітніх 3 і 2 малолітніх дітей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

За словами начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполіції Артема Крищенка, протягом перших 6 місяців 2019 року поліцейські виявили 214 кримінальних злочинів, передбачених статтею 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу.

В рамках 190 кримінальних проваджень цієї категорії слідчі повідомили про підозру особам, які їх вчинили.

Вже закінчено досудове розслідування за 104 кримінальних проваджень, відкритих за фактами торгівлі людьми.

Також зазанчається, що в 1-му півріччі поліцейські викрили 4 організовані групи, що діяли в сфері торгівлі людьми, діяльність яких поширювалася на території 5 областей та Києва.

Найбільш поширеною формою торгівлі людьми стала трудова експлуатація.

Крім того, наразі слідчими розпочато 3 кримінальні провадження за фактами торгівлі дітьми.

Як повідомляли Українські Новини, китайці обманом вивозили українок за кордон для надання інтимних послуг.

Тим часом у Грузії відпустили на свободу українку, затриману за підозрою в торгівлі дітьми.