За півроку від торгівлі людьми постраждали 170 осіб, серед яких 5 дітей

170 українців постраждали від торгівлі людьми в 1-му півріччі 2019 року, в тому числі 98 чоловіків, 67 жінок, неповнолітніх 3 і 2 малолітніх дітей.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nЗа словами начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполіції Артема Крищенка, протягом перших 6 місяців 2019 року поліцейські виявили 214 кримінальних злочинів, передбачених статтею 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу.\r\nВ рамках 190 кримінальних проваджень цієї категорії слідчі повідомили про підозру особам, які їх вчинили.\r\nВже закінчено досудове розслідування за 104 кримінальних проваджень, відкритих за фактами торгівлі людьми.\r\nТакож зазанчається, що в 1-му півріччі поліцейські викрили 4 організовані групи, що діяли в сфері торгівлі людьми, діяльність яких поширювалася на території 5 областей та Києва.\r\nНайбільш поширеною формою торгівлі людьми стала трудова експлуатація.\r\nКрім того, наразі слідчими розпочато 3 кримінальні провадження за фактами торгівлі дітьми.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, китайці обманом вивозили українок за кордон для надання інтимних послуг.\r\nТим часом у Грузії відпустили на свободу українку, затриману за підозрою в торгівлі дітьми.