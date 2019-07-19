В Грузии отпустили на свободу украинку, задержанную по подозрению в торговле детьми

Грузия освободила гражданку Украины Юлию Сусляк, которая была задержана по подозрению в торговли детьми грузинской полицией в начале апреля.\r\nАдвокат Сусляка Зураб Тодуа сказал, что грузинская прокуратура освободила ее, поскольку не было достаточно доказательств, чтобы удержать ее в тюрьме, пишет Agenda.ge.\r\nТодуа говорит, что прокуратура планирует направить материалы дела в прокуратуру Украины для дальнейшего расследования.\r\nУкраинская гражданка Юлия Сусляк прибыла в Грузию с десятью детьми 8 апреля, а 25 апреля была арестована за торговлю детьми, за что она должна была бы отбыть в тюрьме от 14 до 17 лет в случае осуждения.\r\n7 июня президент Украины Владимир Зеленский отправил самолет в Грузию, чтобы вернуть десять детей в Украину.\r\nПолиция сообщила, что женщина приехала в Грузию из России и планировала переехать на оккупированную территорию Абхазии с детьми, которых она сопровождала.\r\nПолиция нашла документы для десяти детей, которые назвали свои фамилии. Полиция заподозрила торговлю детьми, потому что четверо детей родились в 2017 году.\r\nЮлия Сусляк вышла из тюрьмы около часа дня 19 июля.