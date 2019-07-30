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30 липня 2019, вівторок, 21:25 21
Політика 2019-07-30T23:45:01+03:00
Українські Новини
Радник Зеленського натякнув, що Супрун можуть посадити в результаті аудиту закупівель ліків

Радник Зеленського натякнув, що Супрун можуть посадити в результаті аудиту закупівель ліків

Засновник і співвласник клініки "Борис" Михайло Радуцький, який числиться 18 номером у списку партії президента "Слуга народу" написав, що в результаті аудиту закупівель ліків в Україні Уляну Супрун можуть і посадити. Про це він написав у своєму Facebook.

"МОЗ України не проводить закупівлі ліків вже четвертий рік. Більше того, наприкінці минулого року було створено агентство — ДП Медичні закупівлі України. Воно буде відповідати за централізовані закупівлі ліків і медичних виробів за державний рахунок і вже поступово перебирає на себе цей процес. Це важко не помітити, якщо хоча б мінімально досліджувати тему. Небагато залишилося до павного аудиту діяльності міністерства та закупівель, які на думку пані Уляни, є "прозорими". "Весна прийде, будемо садити" – відомий меседж. Проте знавці кажуть, що восени теж можна садити", - написав Радуцький.

Раніше радник президента, засновник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький заявив, що існують особливості лікування "у представників різних рас". У керівниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун ці слова викликали здивування.

"Ми вже нагадували народному депутату Ользі Богомолець, що не буває ніяких "імунних потреб нації", а хвороби не знають національних або територіальних меж. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії", — написала вона в Facebook.

Нагадаємо, що в "Слуги народу" назвали кандидата на посаду міністра охорони здоров'я.

Тим часом співвласник клініки "Борис" оголошений Інтерполом в міжнародний розшук.

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