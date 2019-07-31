Названо топ-10 найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів

У 2019 році вступити на місця бюджету найскладніше було на "міжнародні" спеціальності – прохідний бал ЗНО на них становить понад 190.\r\nЙдеться про вступ за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на денну форму навчання, повідомляє прес-служба Міністерства освіти.\r\nЗагалом ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:\r\n\r\nМіжнародне право – 194,25\r\nМіжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт\r\nМіжнародні економічні відносини – 190,84\r\nСтоматологія – 189,176\r\nПолітологія – 189,125\r\nЖурналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт\r\nМедична психологія – 186,9 (МОЗ)\r\nКультурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт\r\nІсторія та археологія – 185,05\r\nПублічне управління та адміністрування – 183,804\r\n\r\nЩоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося вступникам на "Право", "Інженерію програмного забезпечення", "Економіку", "Сферу обслуговування", низку спеціалізацій "Філології".\r\nПорівняно з минулим роком у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на "Менеджмент соціокультурної діяльності" та "Фармація, промислова фармація", які торік посідали 4-ту та 9-ту сходинки відповідно. Цього року прохідний бал на них менший за 180. Натомість в ТОП-10 піднялися "Медична психологія" та "Публічне управління та адміністрування".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, випускники магістратури 30 спеціальностей з 2020 складатимуть єдиний держіспит.\r\nТакож всі українські виші поділять на 3 групи за результатами атестації.