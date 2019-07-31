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31 липня 2019, середа, 07:00 16
Суспільство 2019-07-31T08:45:02+03:00
Українські Новини
Названо топ-10 найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів

Названо топ-10 найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів

У 2019 році вступити на місця бюджету найскладніше було на "міжнародні" спеціальності – прохідний бал ЗНО на них становить понад 190.

Йдеться про вступ за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на денну форму навчання, повідомляє прес-служба Міністерства освіти.

Загалом ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:

  1. Міжнародне право – 194,25
  2. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт
  3. Міжнародні економічні відносини – 190,84
  4. Стоматологія – 189,176
  5. Політологія – 189,125
  6. Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт
  7. Медична психологія – 186,9 (МОЗ)
  8. Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт
  9. Історія та археологія – 185,05
  10. Публічне управління та адміністрування – 183,804

Щоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося вступникам на "Право", "Інженерію програмного забезпечення", "Економіку", "Сферу обслуговування", низку спеціалізацій "Філології".

Порівняно з минулим роком у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на "Менеджмент соціокультурної діяльності" та "Фармація, промислова фармація", які торік посідали 4-ту та 9-ту сходинки відповідно. Цього року прохідний бал на них менший за 180. Натомість в ТОП-10 піднялися "Медична психологія" та "Публічне управління та адміністрування".

Як повідомляли Українські Новини, випускники магістратури 30 спеціальностей з 2020 складатимуть єдиний держіспит.

Також всі українські виші поділять на 3 групи за результатами атестації.

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