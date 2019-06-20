Найвищий бал на ЗНО з української мови отримали школярки з Донецької області

За результатами зовнішнього незалежного зовнішнього оцінювання з української мови найвищий бал отримали дві школярки з Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куц в Facebook.

Так, повідомляється, що школярки отримали 200 балів.

"200 балів з української мови та літератури отримали за результатами ЗНО дві школярки з Донецької області - учениця Волноваської загальноосвітньої школи номер 5 Анастасія Денисенко та учениця 69-ї школи Маріуполя Софія Персани. Вітаю дівчат, їх педагогів і батьків з відмінним результатом!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, випускники ПТУ та коледжів додатково будуть здавати математику або історію України.

Раніше, 13 червня, абітурієнти писали ЗНО з хімії і закінчили основну сесію.